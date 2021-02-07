اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: حُجزت 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا والتطعيم سيُنفذ خلال الربع الأول

قالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الأحد، إنه تم حجز 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بواقع جرعتين لـ 1.4 مليون مواطن، مؤكدا أن برنامج التطعيم سيُنفذ خلال الربع الأول من العام الحالي بعد التواصل مع مبادرة “كوفاكس”؛ لتوفير اللقاح.

وأوضحت اللجنة، خلال -مؤتمر صحفي، أنه تم دفع 9.6 ملايين دولار؛ للحصول على اللقاح، كدفعة أولى من خلال التواصل مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن اللجنة تتواصل مع شركات “موديرنا واسترا زينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون”؛ لتوفير اللقاح.

يشار إلى أن رئيس اللجنة العليا الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا خليفة البكوش أكد، في نوفمبر الماضي، تعاقد ليبيا مع مبادرة “كوفاكس”؛ لتزويدها بمليوني جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية