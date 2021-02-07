صينية تُقلّد عادل إمام تحصد مشاهدات كثيرة.. شاهد

حققت الصينية آسيا المشهورة بإتقانها للغة العربية نجاحاً كبيراً بتقليدها الفنان عادل إمام.

حيث نشرت آسيا على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” مقطعاً لها وهي تُقلد الزعيم في مشهد مقتبس من مسرحيته المشهورة “شاهد ما شفش حاجة”.

وقامت الشابة الصينية بعرض المشهد الذي تُقلده؛ لكي يتمكن الناس من المقارنة بينهما، وبالفعل نجحت آسيا في تقليد كلام وحركات عادل إمام بشكل كامل.

وحظي المقطع بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث شاهده أكثر من 54 ألف شخص على قناتها، كما تم نشره في مجموعة كبيرة من المواقع العالمية.

يذكر أن آسيا شابة صينية تولي اهتماماً كبيراً باللغة والثقافة العربية، وسبق لها تقليد عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان السوري ياسر العظمة.

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