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درة تشارك في بطولة “بين السما والأرض”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية درة عن مشاركتها ببطولة مسلسل بين “السما والأرض” مع الفنان هاني سلامة.

وقالت الفنانة المصرية إنّها وافقت على المشاركة في المسلسل لأنّه يتألف من 15 حلقة فقط، ولن يتعارض تصويره مع باقي مشاريعها الفنية.

ومسلسل بين السما والأرض مستمد من قصة للأديب الكبير نجيب محفوظ، وستلعب فيه دور علا زوجة هاني.

ويعد هذا التعاون الثالث بين درة والفنان هاني سلامة، بعد الأولى في الغرام، ونصيبي وقسمتك.

ومسلسل بين السما والأرض سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وبطولة أحمد بدير، سوسن بدر، يسرا اللوزي، وغيرهم.

يذكر أنّ درة اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في مسلسل انتقام سري لضيق الوقت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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