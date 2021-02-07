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كلاب ألمانية تكتشف كورونا بدقة 94%

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت عيادة بيطرية ألمانية تابعة لمركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للقوات المسلحة الألمانية، من تدريب كلاب على اكتشاف فيروس كورونا عبر حاسة الشم.

وقال المدربون إنّهم يقومون بتدريب الكلاب على شم خلايا المصابين بالفيروس السريع الانتشار، وبعد أن تعتاد على الرائحة تبدأ مهمتها في فحص المصابين.

وأشار هولجر فولك رئيس العيادة البيطرية لإجرائهم دراسة جعلوا من خلالها الكلاب تشم عينات من أشخاص مصابين بالمرض، وأظهرت الدراسة قدرة الكلاب على اكتشاف 94% من المصابين.

يذكر أنّ استخدام الكلاب في اكتشاف إصابات كورونا أصبح معتمداً في عدد من الدول العالمية، أبرزها فنلندا التي كانت أول من تستخدم كلابا لكشف كورونا في مطار هلسنكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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