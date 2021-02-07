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عاصفة أفريقية تحوّل ثلوج الألب إلى اللون المشمشي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت عاصفة رملية قادمة من أفريقيا في تحويل ثلوج جبال الألب إلى اللون المشمشي في ظاهرة نادرة الحدوث.

حيث غطت العاصفة الرملية القادمة من الصحراء الأفريقية الكبرى جزءاً كبيراً من جبال الألب، حيث ظهرت مسارات التزلج في المنتجعات السويسرية باللون الأصفر والبرتقالي، في حين اضطر المتزلجون في جبال البرانس للتزلج على طبقة برتقالية من الرمال التي غطت الجليد.

كما ظهر اللون البرتقالي في وادي شامونيكس مونت بلانك، في حين كان المشهد أشبه بصورة لكوكب المريخ في جبال الألب الإيطالية القريبة من الحدود الفرنسية.

وحظيت الصور المنتشرة على وسائل التواصل بالعديد من التعليقات الطريفة، حيث تفاجأ عدد كبير من الناس بوصول الرياح المحملة بالغبار الأفريقي للقارة العجوز، وقالوا إنّ هذه المشاهد خيالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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