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طبيب يكشف العلاقة بين السكري واضطرابات النوم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار الطبيب الألماني إيجور أليكساندر لمعاناة مرضى السكري من اضطرابات في النوم لأسباب عديدة.

وحدد الطبيب الألماني هذه الأسباب بالتبول المستمر الناجم عن ارتفاع نسبة السكر بالدم، حيث تساهم عملية التبول في مساعدة الكلى على التخلص من السكر الزائد، وتناول الأدوية الخاصة بالسكري والمدرة للبول، بالإضافة إلى انخفاض سكر الدم الذي يسبب الأرق.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الضرر الذي يصيب الأعصاب يحرم مرضى السكري النوم، ويقض مضاجعهم.

وقال إيجور أليكساندر إنّ سبب اضطرابات النوم لدى مرضى السكري يعود لحرقة المعدة الليلية.

ودعا الطبيب الألماني الناس لاستشارة الطبيب من أجل تحديد الأسباب التي أدت لحدوث الأرق، ومعالجتها من خلال ضبط نسبة السكر في الدم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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