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سعد المجرد يُطلق “حملة المليار”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لإيصال أغنية “أنت معلم” التي أطلقها في العام 2015، لمليار مشاهدة أطلق النجم المغربي سعد المجرد حملة المليار.

حيث طلب من جميع متابعيه على جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المشاركة في الحملة، ومساعدته على إيصال الأغنية المشهورة لمليار مشاهدة، وقال إنّ هذا الأمر بمثابة الحلم بالنسبة له.

ويعد الفنان المغربي أكثر فنان عربي مشاهدة على يوتيوب، حيث حققت أغانيه نسب مشاهدة عالية، فأغنية “أنت معلم” وصلت مشاهداتها لأكثر من 984 مليون مشاهدة.

وكان سعد المجرد قد أطلق قبل مدة أغنية “عدى الكلام” التي حققت نجاحاً كبيراً، وتجاوز عدد مشاهداتها الـ111 مليون مشاهدة.

يذكر أنّ النجم المغربي أبدى رغبته بتسجيل الأذان بصوته ليكون بمثابة الصدقة الجارية له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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