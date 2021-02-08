“الأشياء الصغيرة” لـ “دِنزل واشنطن” يتصدر إيرادات السينما الأميركية

عاد فيلم الإثارة والجريمة “الأشياء الصغيرة” للنجم الأميركي “دنزل واشنطن” ليتصدر إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأميركية وفي عموم أميركا الشمالية مسجلاً “2” مليون ومائة ألف دولار أميركي في الأسبوع الثاني من عرضه.

كما جمع الفيلم خارج أميركا الشمالية ما قدره مليون و400 ألف دولار أميركي، حسب شباك اللتذاكر في عشرين دولة حول العالم، محققاً في المجمل “7” مليون و ” 800″ ألف دولار أميركي في الولايات المتحدة وكندا و “5” مليون و ” 200″ ألف دولار أميركي عالمياً حتى الآن.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة “عائلة كرود.. عهد جديد” المركز الثاني في الإيرادات وقد سجل “1” مليون و “700” ألف دولار أميركي ولكن في الأسبوع الحادي عشر من العرض، فيما جاء فيلم الحركة الجديد “الرامي” للنجم “ليام نيسون” في المركز الثالث وقد بلغت إيراداته مليون دولار فقط.

كما تراجع فيلم “المرأة الخارقة 1984” إلى المركز الرابع ، حيث بلغت إيراداته 905 ألف دولار وبلغت إيراداته المحلية الإجمالية 40 مليون دولار ، فيما حقق عالمياً “154” مليون دولار، فيما حقق فيلم الإثارة “صائد الوحوش” ما قدره “590” ألف دولار ليستقر بذلك في المركز الخامس.

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