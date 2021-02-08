فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الكلى

تلعب الكلى دورًا كبيرًا في تنقية الجسم من السموم والمعادن الضارة، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح بداخله، وتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مساهمتها في إنتاج خلايا الدم الحمراء.ولكي تقوم الكلى بوظائفها الحيوية على النحو المطلوب منها، يجب أن يشمل النظام الغذائي مجموعة من الفيتامينات والمعادن، يستعرضها “الكونسلتو” في الصفحات التالية، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية “KIDNEY”.

1- فيتامين B12

يساعد فيتامين B12، المعروف أيضًا باسم “الكوبالامين”، على إنتاج خلايا الدم الحمراء، المسئولة عن نقل المغذيات والأكسجين إلى جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما الكليتين، بالإضافة إلى دوره الفعال في إصلاح خلايا الكلى المتضررة من تأثير الشوارد الحرة.ومع ذلك، يجب ألا تزيد الكمية المستهلكة من هذا الفيتامين يوميًا عن 2.4 ميكروجرامًا، لأن الجرعات العالية منه قد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.ويعتبر كبد البقري من أبرز الأطعمة الغنية به، بالإضافة إلى السردين والبيض ومنتجات الألبان واللحم الأحمر والدواجن.

2- فيتامين سي

لا تقتصر فوائد فيتامين سي على تقوية الجهاز المناعي فقط، بل يساعد أيضًا على حماية الكلى من خطر الالتهاب والتلف، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ويساهم في تحسين امتصاص الجسم لمعدن الحديد الضروري لصحة الكليتين، ويقلل من نسبة البروتين في البول.

3- فيتامين د

يؤدي نقص فيتامين د بالجسم إلى الإصابة بأمراض الكلى وهشاشة العظام والتهاب المفاصل والاكتئاب، لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية به، مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان والبيض، أو الاستعانة بمكملاته الغذائية تحت إشراف الطبيب المختص أو التعرض يوميًا لأشعة الشمس.

4- الحديد

يمثل معدن الحديد أهمية كبيرة لصحة الكلى، نظرًا لقدرته على إنتاج هيموجلوبين الدم، المسئول عن نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إليها، مما يساعدها على القيام بوظائفها الحيوية.

والسبانخ ليست الطعام الوحيد الغني بالحديد، بل هناك أطعمة أخرى يمكن الاعتماد عليها، للحصول على الجرعة اليومية التي يحتاجها الجسم من هذا المعدن. للاطلاع عليها، اضغط هنا.وفي حالة الرغبة في تناول مكملات الحديد، يجب استشارة الطبيب المختص أولًا، لمعرفة الجرعات المناسبة لصحتك وعمرك ومواعيد تناولها.

5- الكالسيوم

يعتقد البعض أن معدن الكالسيوم مفيد فقط لصحة العظام والأسنان والمفاصل، مع العلم أنه يساعد على تغذية الكليتين وحمايتهما من خطر الإصابة بالحصوات.

ولكن يجب تناول الاطعمة الغنية به، مثل منتجات الألبان، بكميات معتدلة، لأن ارتفاع نسبة الكالسيوم بالجسم يزيد من فرص الإصابة بالفشل الكلوي.

المصدر: الكونسلتو

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