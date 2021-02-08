فرع الإمداد الطبي الوسطى يستلم 32 حاوية من مشغلات غسيل الكلى

استلمت فرع مخازن جهاز الإمداد الطبي الوسطى 32 حاوية بسعة 40 قدم تحتوي على مشغلات غسيل الكلى الدموي “بي بيراون”.

وقال مدير فرع الوسطى أحمد عوض الأحد، إن هذه الشحنة تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وستوزع على مراكز الغسيل التابعة لفروع الجهاز في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية والشرقية -حسب الصفحة الرسمية لجهاز الإمداد الطبي-.

وطالب عوض الجهات ذات العلاقة بفتح أوامر شراء جديدة لتوفير احتياجات مراكز الغسيل من المشغلات؛ لضمان توفير مخزون يكفي لمدة ستة أشهر قادمة.

يُشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي سلم في 6 ديسمبر العام الماضي مخازن شارع الزاوية شحنة أدوية تخصصية.

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