ايفون SE 3 – متى سوف نرى الجيل الثالث الجديد من الايفون رخيص الثمن ؟

في مطلع عام 2020 المنقضي كشفت ابل عن الجيل الثاني من هاتف ايفون SE رخيص الثمن بعد مرور أربعة أعوام على إطلاق الجيل الأول. الهاتف حقق مبيعات جيدة بعد إطلاقه، لذا من المتوقع أن نرى إصداراً جديداً آخر من ابل.

موعد إطلاق الجيل الجديد

في آخر التقارير الصادرة من محللي مجموعة JP Morgan الأمريكية، فإن ابل لن تطلق هاتف ايفون SE جديد خلال عام 2021 الجاري كما أُشيع سابقاً.

بدلاً من ذلك، سوف تقوم ابل بالانتظار حتى عام 2022 القادم حتى تعلن عن الجيل الثالث الجديد من هاتف ايفون SE وتحديداً خلال النصف الأول من العام.

مواصفات أرقى لكن نفس التصميم!

من المتوقع أن يحافظ هاتف ايفون SE القادم على نفس التصميم الحالي للهاتف والذي بالأساس مستعار من تصميم هاتف ايفون 8 صغير الحجم نسبياً، عريض الحواف، ومعتمد على بصمة الإصبع Touch ID.

قد نرى بعض التعديلات على التصميم، كأن تقوم ابل بالاعتماد على مستشعر بصمات داخل الشاشة عوضاً عن مستشعر البصمات التقليدي المدمح في زر Home.

ابل سوف تستخدم أحدث معالجاتها في ايفون SE القادم سواء أكان ذلك معالج A13 في هواتف ايفون 12 أو معالج A14 الذي لم نره بعد.

الإضافة الأخرى المهمة، ستكون دعم شبكات الجيل الخامس 5G في الهاتف، الذي بات وجودها ضرورياً رغم التكلفة الأقل للهاتف.

كانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن ابل سوف تعتمد تصميم ايفون 11 لكن ذلك يبدو مستبعداً لأن ابل لازالت مستمرة في إنتاج ايفون 11 بالفعل ولا يزال يُباع بكميات مقبولة في الأسواق لدرجة قد تفوق بعض إصدارات ايفون 12 الحالية.

نفس السعر المنخفض

هاتف ايفون SE يعتبر أرخص هاتف ايفون يمكن شراؤه، وسوف تحافظ ابل على التكلفة المنخفضة له مع الإصدار الجديد، والتي تعتبر نقطة القوة الأبرز والميزة التسويقية الأهم.

سعر الجيل الثاني الحالي من هاتف ايفون SE إصدار 2020 يبدأ من 400 دولار أمريكي، قد تحافظ ابل على نفس الأسعار وقد تكون هناك زيادة طفيفة في حالة إضافة دعم شبكات الجيل الخامس 5G. (أسعار الايفون الرسمية من ابل)