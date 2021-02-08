شقيقان يتمكنان من العثور على عظمة ضخمة تعود لعصور ما قبل التاريخ

يمتلك شقيقان هواية البحث عن الأحافير في بريطانيا منذ أن كانوا أطفالاً وتمكننا من العثور مؤخراً على عظمة ضخمة من “عصور ما قبل التاريخ” يمكن أنها تعود الى “فيل ذي أنياب مستقيمة” أو إلى “الماموث المنقرض”.

ويبلغ طول العظمة 3 أقدام و3 بوصات (نحو متر واحد) ما أثار دهشتهم عندما عثروا عليها حيث قال جو فورغسون (28 عاما)”أمر لا يصدق حقا ونه أفضل اكتشاف لنا بالتأكيد”.

وقال أمين المعرض والمدير العام لمتحف ديناصور آيل في سانداون بجزيرة وايت بعد أن أرسل الشقيقان صوراً له أنه العظمة تبدو وكأنها عظمة عضد ويقدر أنه في زمان قديم، ما بين 10000 و125000 سنة”.

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