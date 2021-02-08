“إليسا” تعُود لـ”أنغامي” بطريقة تفاجئ عُشّاقها

فاجأت الفنانة اللبنانية، “إليسا”، عُشّاقها بعودتها لتطبيق “أنغامي”، بطريقة جديدة، وذلك من خلال إطلاقها لبرنامج بودكاست خاص بها.

وسيتألف البودكاست الخاص بـ”إليسا” من 12 حلقة، ستُبث بدءاً من الأربعاء القادم الموافق 9 فبراير الجاري، على تطبيق “أنغامي”.

وسيتحدث البودكاست عن قصة حياة النجمة اللبنانية، وأبرز المحطات التي مرت بها في الماضي والحاضر.

وقالت النجمة اللبنانية إنّها ستتناول، في البودكاست ،مسيرتها الفنية، والتحديات والصعوبات التي واجهتها خلال صعودها سلّم النجومية، بالإضافة إلى كشفها أمورًا لم تكشفها من قبل.

وعبّرت “إليسا” عن حماسها الكبير وسعادتها بهذه التجربة التي ستجعلها على مقربةٍ أكثر من عُشّاقها، في ظل التباعد الاجتماعي المفروض؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

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