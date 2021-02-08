“آبل” تُطلق أداةً جديدةً لإدارة كلمات المرور

بالتزامن مع إطلاق “آي كلاود” 12,0 على ويندوز 10؛ كشفت شركة “آبل” الأمريكية عن أداة جديدة تساعد مستخدمي كروم على ويندوز بإدارة وحفظ كلمات المرور أطلقت عليها اسم iCloud Passwords.

وستُساعد الميزة الجديدة المستخدمين على إدارة وحفظ كلمات المرور المرتبطة بخدمة “آي كلاود” على المتصفح بطريقةٍ مماثلةٍ للميزة الموجودة في متصفح “سفاري”.

وتهدف “آبل”، من خلال الميزة الجديدة؛ لمساعدة المستخدمين على مزامنة كلمات مرورهم مع جميع الأجهزة التي يملكونها، والتي تحتوي على متصفح “كروم”.

وستُساعد الميزة الجديدة المستخدم على اختيار كلمة المرور الخاصة به، كما ستقوم بتنبيهه في حال كانت كلمة المرور ضعيفة.

وقالت “آبل” إنّ الأداة الجديدة لا تزال في المرحلة التجريبية، ودعت المستخدمين لتثبيتها وتجريبيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية