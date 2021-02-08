تسريبات مصورة لهاتف ون بلس 9 برو القادم تكشف تفاصيل مثيرة!

يبدو أن شركة ون بلس تحضر لشيء مميز مع هاتف ون بلس 9 برو القادم وخاصة فيما يتعلق بمواصفات الكاميرا.

تشير آخر التسريبات المصورة أن هاتف ون بلس 9 برو القادم سوف يأتي مع كاميرا خلفية مصنوعة عدساتها بواسطة شركة Hasselblad السويدية المختصة بإنتاج العدسات للكاميرا الاحترافية.

لفترة طويلة كانت هناك شكاوى بخصوص الكاميرا في هواتف ون بلس وأدائها الباهت رغم تضمين الشركة أحدث المواصفات وأرقى الحساسات. الاعتماد على شريك قوي له تاريخ غني مثل Hasselblad لصناعة عدسات الكاميرا قد يحقق نتائج مثمرة.

في الصور المسربة والفيديو المرفق، نجد أن هاتف ون بلس 9 برو القادم سوف يحمل كاميرا خلفية رباعية كما نلاحظ أيضاً وجود شعار شركة Hasselblad المتخصصة في صناعة البصريات.

كانت هناك تسريبات سابقة تشير إلى أن ون بلس سوف تتعاون مع شركة لايكا Lieca المتخصصة أيضاً في صناعة العدسات والتي لها باع كويل جداً في التعاون مع شركة إنتاج هواتف ذكية شهيرة وهي هواوي.

شركة Hasselblad السويدية لها أيضاً تاريخ من التعاون مع شركات أخرى قبل ون بلس وهي شركة موتورلا حيث قامت بإنتاج العدسات الخاصة بهاتف Moto Z3.

معلومات أخرى حول الهاتف القادم شاهدنا في التسريبات وهي وجود شاشة منحنية عند الجانبين بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هيرتز، وذاكرة عشوائية قظ تصل إلى 12 جيجابايت.