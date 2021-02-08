جوجل توفر ميزة جديدة للمستخدمين يمكن أن تجعل عمليات البحث أكثر سهولة وفائدة

بدأت شركة جوجل في اختبار ميزة جديدة في محرك البحث الخاص بها مهمة للمستخدمين كونها تسهل من عملية الوصول الى المعلومات المفيدة التي يريدون البحث عنها.

وبات بإمكان المستخدمين في كل من الحواسب وأجهزة أندرويد حاليا في الولايات المتحدة الوصول الى معلومات أكثر من خلال الضغط على علامة إضافية بجانب كل نتيجة من نتائج البحث التي يحصل عليها عبر متصفح غوغل.

وستمنح هذه الميزة إمكانية اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول المواقع التي يزورونها، ومن دون إجراء عمليات بحث إضافية يمكن أن تمنح معلومات إضافية حول المواقع التي لا يعرفوها.

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