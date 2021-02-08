الرقص.. رياضةٌ مثاليةٌ لتعزيز صحة العظام

نشرت مجلة “فرويندين” الألمانية، دراسةً جديدةً، تحدثت عن فوائد الرقص في الحماية من هشاشة العظام والوقاية من الكسور.

وقالت المجلة الألمانية إنّ الرقص بشكل مُستمرّ يُعدّ بمثابة الرياضة المثالية لتعزيز صحة العظام، وتجنب ضعفها وهشاشتها.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنّ الحركة الإيقاعية تُساعد على تدريب الجسم بشكل كامل، وتمنحه مرونةً، ولياقةً كبيرةً.

وقالت المجلة الألمانية إنّ الرقص يُساهم في بناء خلايا عظام جديدة، ويُساعد على تدريب حاسّة التوازن، ويحدّ من خطر السقوط.

وطلبت مجلة “فرويندين” من الناس مُمارسة الرقص لمدة تتراوح ما بين 120 إلى 150 دقيقة، يتم توزيعها على ثلاثة أيام أسبوعيًا.

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