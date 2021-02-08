كوريا الجنوبية ستجري اختبارات فيروس كورونا على القطط المنزلية والكلاب

أفادت السلطات في عاصمة كوريا الجنوبية سيوول الاثنين، أنها ستجري اختبارات فيروس كورونا على القطط المنزلية والكلاب التي ظهرت عليها الأعراض، ولامست مرضى مصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المشرف على مكتب رئيس بلدية سيوول لاحتواء ومكافحة الفيروس “بارك يو مي” – في تصريحات صحفية – أن إدارة سيوول ستجري ابتداءً من اليوم اختبارات فيروس كورونا على الحيوانات الأليفة، وبالتحديد الكلاب والقطط، – وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك –

وقال “بارك يو مي” إن الاختبار لا يجري على الحيوانات التي لم تكن على اتصال بالمصابين أو كانت على اتصال معهم ولكن لا تظهر عليها الأعراض المذكورة، مُشيراً إلى أن الأعراض تشمل الحمى والسعال وصعوبة التنفس وزيادة الإفرازات المخاطية من العينين والأنف والقيء والإسهال.

وأضاف “بارك يو مي” أنه في حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية فسيخضع الحيوان للحجر المنزلي لمُدة 14 يوماً دون إرساله إلى أي مؤسسة مُختصصة ويرجع ذلك إلى نقص البيانات الخاصة بانتقال عدوى فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة إلى البشر، ولن يتم نقل الحيوانات إلى مؤسسات الحجر الصحي الخاصة إلا إذا كان أصحابها مسنين أو يعانون من مرض مزمن أو في المستشفى ولا يوجد أحد لرعاية الحيوان المنزلي.

يُذكر أن كوريا الجنوبية عثرت في 24 يناير، عثرت على قطة مصاب بفيروس كورونا المستجد وتُعتبر أول حيوان منزلي مصاب.

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