تسريبات تكشف مواصفات هاتف “سامسونغ” الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، عن مواصفات هاتف “سامسونغ” الجديد الذي سيحمل اسم “Galaxy A52”.

ومن المتوقّع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 750G، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة ONE UI 3.0.

و ستزود الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6,46 بوصة ودقة عرض 1080×2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، و تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور سيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أمّا الذاكرة العشوائية فتتراوح سعتها ما بين 6 و8 غيغابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير؛ تدعم خاصّية الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للصدمات.

يُذكر أنّ التسريبات أكّدت نية الشركة الكورية الجنوبية في طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، خلال الفترة القادمة بسعر 460 يورو.

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