هواوي تخطط لإطلاق واجهة EMUI 11.1 أخيرًا في شهر مارس

بالرغم من أن الشائعات كانت تلمح لأن هواوي ستبدأ في الاعتماد بشكل كامل على نظام هارموني OS بشكل كامل بدلًا من أندرويد إلا أن هذا لن يحدث في وقت قريب، هذا حيث أن هواوي تحضر حاليًا لإطلاق واجهة EMUI 11.1 الجديدة للهواتف العاملة بنظام أندرويد، هذا مع تحسينات وإضافات عديدة.

هواوي تخطط لإطلاق واجهة EMUI 11.1

طبقًا للمصدر، واجهة EMUI 11.1 المنتظرة سيتم إطلاقها في شهر مارس المقبل، وغالبًا ما سيتم إطلاقها بالتزامن مع الكشف عن هاتف هواوي P50 الرائد، وحتى الآن لا نعرف ما الذي سنراه بالضبط في الواجهة الجديدة، لكن حسب ما نعرف فهي ستكون مبنية على نواة نظام هارموني OS، لكن الأمر لا يشكل فارق كبير بعدما عرفنا سابقًا أن النظام الجديد في الواقع مبني بالكامل على أندرويد!

من المتوقع من الواجهة الجديدة أن تقدّم تحديثات كبيرة على أداء الكاميرا إلى جانب شكل نظام التشغيل بشكل عام، وهذا سواء سيتم توجيهها إلى نظام أندرويد الموجود في هواتف أندرويد الحالية أو سيتم نقل المستخدمين من أندرويد إلى هارموني لاستخدام الواجهة الجديدة.

رؤساء الشركة قد أكدوا أكثر من مرة أن نظام هارموني OS مختلف تمام الاختلاف عن نظامي iOS وأندرويد من أكثر من ناحية، لكن إصدار هارموني OS الحالي والذي استطاع بعض المستخدمين الحصول عليه والنظر في أكواده وآليات عمله هو في الواقع نسخة من أندرويد من جميع النواحي، لكن مع إضافات وتعديلات من هواوي.