“أمل عرفة” خارج سباق الموسم الرمضاني.. بسبب “طموحها”

كشفت الفنانة السورية، أمل عرفة، عن غيابها عن الموسم الرمضاني القادم، وعدم مُشاركتها بأي أعمل؛ مُبرّرة رفضها المُشاركة في أي عمل بـ”رداءة النصوص” التي عُرضت عليها.

وقالت النجمة السورية، في منشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنّها لا تُحبّذ الغياب عن الموسم الرمضاني، لكنّ النصوص التي وصلت إليها لم ترق إلى مستوى طموحها، وهذا ما دفعها لرفضها، وتمنت التوفيق للفنانين الذين سيظهرون خلال الموسم الرمضاني.

وكانت “عرفة”، قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل “الكندوش”، الذي يشهد مُشاركة نُخبة نجوم الدراما السورية لتحلّ محلّها سلاف فواخرجي.

يُذكر أنّ شخصية “سماهر” في مسلسل “شارع شيكاغو”، كانت آخر الشخصيات التي تُجسّدها الفنانة السورية، وحققت الشخصية نجاحًا كبيرًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية