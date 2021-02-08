كيفية تغيير موقع الـ GPS على الايفون والايباد وإضافة موقع وهمي؟!

هناك أسباب كثيرة قد تدفعنا إلى تغيير الموقع الجغرافي وتعديل موقع الـ GPS على هواتف الايفون أو أجهزة الايباد. وأياً كانت تلك الأسباب، سوف نتعلم كيف عمل ذلك بسهولة باستخدام برنامج مميز هو iMyFone AnyTo.

كيف يفيدك برنامج iMyFone AnyTo ؟

تغيير الموقع الجغرافي GPS على الايفون والايباد في ثوانٍ إلى موقع آخر وهمي مزيف.

إمكانية تحديد طريق على الخريطة والسير فيه بالسرعة التي تحب.

متوافق مع ألعاب الواقع المعزز AR مثل بوكيمون جو.

متوافق مع تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وخدمات ومواقع الإنترنت المختلفة.

أجياناً قد تكون بحاجة إلى إخفاء الموقع الحقيقي من أجل الحفاظ على خصوصيتك برنامج iMyFone AnyTo سوف يقوم بإخفاء هويتك الحقيقية بحيث يصعب تعقبك أو تتبع نشاطك على الإنترنت.

بعض الألعاب مثل بوكيمون جو Pokemon Go تتطلب من المستخدم الحركة من أجل البحث عن البوكيمون لكن مع هذا البرنامج سوف تلعب تلك الألعاب وأنت جالس مكانك وسوف يبدو اللاعب والجهاز كما لو كان يتحرك في الوقت الفعلي في الطريق الذي تحدده والسرعة التي تريدها.

البرنامج سوف يرسل بيانات موقع مزيفة إلى كافة التطبيقات التي تستخدمها ومنها أيضاً تطبيقات التواصل الاجتماعي حيث تستطيع تغيير الموقع الجغرافي في سناب شات وانستقرام وفيسبوك ويمكنك مشاركة الموقع المزيف على حسابك لتبدو مسافراً في رحلة مثلاً.

كيفية استخدام برنامج iMyFone AnyTo ؟

قم بتوصيل الايفون أو الايباد بجهاز الحاسوب بعد تنزيل البرنامج وتثبيته. (البرنامج يعمل على الحاسوب)

قم باختيار المكان الذي تود تغيير الموقع الجغرافي إليه، يمكنك أيضاً التحرك فيه من نقطة لأخرى وتحديد سرعة التحرك.

مبروك لقد تمت المهمة!

تحميل البرنامج

برنامج iMyFone AnyTo متاح الآن للتحميل والتجربة مجاناً من خلال هذا الرابط على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك. من أجل استخدام البرنامج كاملاً عليك شراء البرنامج، والأسعار بعد الخصم تبدأ من 9.95 دولار أمريكي.