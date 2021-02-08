كيف وصلت كرة غولف إلى سطح القمر؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الصور المعالجة بدقة عالية، لكرة الغولف التي فُقدت على سطح القمر أثناء مهمة “أبولو” 14 قبل 50 عاماً.

وكان رائد الفضاء “آلان شيبرد” قد ضرب كُرتي غولف يوم 6 شباط 1971 على سطح القمر في عرض أخير قبل عودته للأرض، وقال إنّ إحداهما سافرت لأميال طويلة، في حين لم تبتعد الثانية كثيراً.

لكنّ الصور المكتشفة أظهرت عدم ابتعاد الكرتين سوى لـ36 متراً عن الموقع الذي تُركت فيه، حيث ابتعدت الكرة الأولى لحوالي 20 ياردة، في حين ابتعدت الثانية لحوالي 40 ياردة.

وحظيت الصور بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة التي دارت حول وصول لعبة الغولف للقمر.

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