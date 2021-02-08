بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع بيورو واحد

في إطار سعيها لاستعادة الكثافة السكانية، عرضت بلدة “تورينا” الواقعة في مقاطعة “إنّا” في جزيرة صقلية الإيطالية عدداً من منازلها القديمة للبيع مقابل يورو واحد فقط.

وقال رئيس البلدية “سيبستيانو فابيو فينيتسيا” إنّ البلدة شهدت في الفترة الماضية نزوحاً كبيراً للسكان، الأمر الذي دفعه لإطلاق هذه المبادرة في محاولة منه لإعادة أمجاد البلدة التي كانت في يومٍ من الأيام عاصمة صقلية النورماندية.

وأشار رئيس البلدية لتقديمه تسهيلات للأشخاص الراغبين بشراء البيوت، حيث سيحصلون على منحة بقيمة 30 ألف دولار من أجل إجراء الإصلاحات والتعديلات على المنازل المهجورة.

وقال رئيس البلدية إنّ المدينة التي يُطلق عليها لقب شرفة صقلية تتمتع بجو رائع، ومناظر خلابة تجذب الناظرين.

ووضعت البلدة بعض الشروط على الراغبين بشراء المنازل منها إيداع 5000 يورو، وتقديم تعهدات وضمانات ببقائهم في البلدة وعدم مغادرتها، وأنشأت فريقاً متعدد اللغات للتعامل مع الأشخاص القادمين من خارج إيطاليا.

يذكر أنّ عدة بلدات في إيطاليا عرضت في السنوات الأخيرة منازلها القديمة للبيع في محاولة منها لاستعادة السكان.

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