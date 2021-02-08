منوعات

“كافيار” تُطلق إصداراً ذهبياً من سماعة AirPods Max

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة كافيار الروسية عن إصدار ذهبي من سماعة الرأس AirPods Max التي أطلقتها شركة أبل الأمريكية بسعر خيالي.

وقالت الشركة الروسية إنّها زودت بعض أجزاء السماعة بالذهب الخالص عيار 18، وأحاطتها بجلد التمساح الأبيض أو الأسود النادر للغاية.

ووفرت الشركة الروسية الإصدار الخاص من السماعة بالموديلين Gold Black و Gold White.

وأشارت “كافيار” لعدم إجرائها أي تغييرات في ميزات السماعة، وقالت إنّ السماعة حافظت على جميع الميزات الموجودة في السماعة العادية التي طرحتها أبل في الأسواق.

ونظراً لارتفاع تكلفة الموديل الفاخر والتي تصل إلى 97500 يورو قررت الشركة الروسية إصدار نموذج واحد فقط من كل موديل.

يذكر أنّ الشركة الروسية لم تفصح عن كمية الذهب التي استخدمتها في الإصدار المميز من سماعة AirPods Max.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك