“كافيار” تُطلق إصداراً ذهبياً من سماعة AirPods Max

كشفت شركة كافيار الروسية عن إصدار ذهبي من سماعة الرأس AirPods Max التي أطلقتها شركة أبل الأمريكية بسعر خيالي.

وقالت الشركة الروسية إنّها زودت بعض أجزاء السماعة بالذهب الخالص عيار 18، وأحاطتها بجلد التمساح الأبيض أو الأسود النادر للغاية.

ووفرت الشركة الروسية الإصدار الخاص من السماعة بالموديلين Gold Black و Gold White.

وأشارت “كافيار” لعدم إجرائها أي تغييرات في ميزات السماعة، وقالت إنّ السماعة حافظت على جميع الميزات الموجودة في السماعة العادية التي طرحتها أبل في الأسواق.

ونظراً لارتفاع تكلفة الموديل الفاخر والتي تصل إلى 97500 يورو قررت الشركة الروسية إصدار نموذج واحد فقط من كل موديل.

يذكر أنّ الشركة الروسية لم تفصح عن كمية الذهب التي استخدمتها في الإصدار المميز من سماعة AirPods Max.

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