جيب تستدعي 43 ألف سيارة رانجلر وجلادياتور بسبب عطل في القابض قد يؤدي لحريق!

استدعت الصانعة الأمريكية “جيب Jeep ” حوالي 42,887 سيارة من طرازات “رانجلر Wrangler” بين العامين 2018 و2021، وكذلك “جلادياتور Gladiator” 2020 و2021، في إصداراتهم ذات ناقل الحركة اليدوي، بسبب مشكلة في لوحة ضغط القابض.

وفقًا لتقرير الاستدعاء فإن بعض النسخ الخاصة بهذه الطرازات قد تتعرض لارتفاع درجة الحرارة في لوح الضغط الوسط للقابض (المختص بمهمة توصيل الطاقة إلى القابض) مما قد يؤدي إلى تعطله. ويحدث هذا الارتفاع في درجة الحرارة بسبب الاحتكاك الذي ينتج عنه كسر لوح الضغط بسرعة. وإذا حدث ذلك فمن الممكن أن يتسبب في وجود تشققات وثقوب في علبة ناقل السرعات تسمح بخروج الشظايا الساخنة، وفي حالة ملامستها لأي مواد قابلة للاشتعال قد ينتهي الأمر بحريق!

قالت الشركة الأمريكية في ملف “للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA” أن هذا العطل هو مشكلة تصميم وسيتم معالجته ببرنامج محدث لتقليل عزم دوران المحرك عندما ترتفع حرارة القابض بشدة. وإذا ظهرت المشكلة في أي من السيارات المتضررة فقد يشم سائقها رائحة حريق قبل التعطل، لذلك ينبغي التوقف لتبريد السيارة. وأضافت جيب أنها تعلم بوقوع حادث واحد بدون إصابات بسبب هذه المشكلة.

من المنتظر التواصل مع ملاك سيارات رانجلر وجلادياتور من الطرازات المذكورة، ويمكنهم أن يتحققوا من الموقع الإلكتروني لـ NHTSA لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم ضمن الاستدعاء، كما أن الشركة ستقوم بتعويض المالكين الذين دفعوا بالفعل لإصلاح ما يتعلق بهذه المشكلة.

كانت مجموعة فيات كرايسلر FCA (التي تنتمي إليها جيب) قد فتحت تحقيقًا في شهر أكتوبر الماضي بعد اشتعال حريق في إحدى نسخ جلادياتور. وكجزء من التحقيقات قامت FCA بفحص سيارتين أخرتين تعرضت كل منهما لحادث حريق متعلق بناقل الحركة، كما بحثت الشركة في سجلاتها لتجد حوالي 7 سجلات لمساعدة عملاء، 6 مطالبات ضمان، وتقرير آخر ميداني محتمل أن يكون مرتبطًا بهذه المشكلة.

المصدر: موقع “عالم السيارات”.

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