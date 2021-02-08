رسميًا – تويتر تخطط لإطلاق اشتراك مدفوع مع مزايا رائعة منها توثيق الحساب بسهولة

تويتر هي شركة ربحية في المقام الأول، ويُمكنك أن تتوقع من الشركات الربحية أي شيء على الإطلاق حتى ولو كان غير مناسب لسياساتها القديمة، ولأن تويتر تحتاج إلى مضاعفة الأرباح وزيادتها فهي تدرس الآن إمكانية إطلاق اشتراك مدفوع يتيح للمشتركين فيه مميزات إضافية وجذابة.

التخطيط لإطلاق اشتراك مدفوع في تويتر

حسب تقرير عن مجلة بلومبيرج، وهو بكل تأكيد مصدر موثوق وقوي فشركة تويتر تدرس الآن خيار توفير اشتراكات مدفوعة في المنصة وهي التي ستتيح خيارات استثنائية للمشتركين، وأهم هذه الخيارات هي:

• تصفح الموقع والتطبيق دون إعلانات

• سهولة توثيق حسابك

• مشاهدة الفيديوهات بأعلى جودة

• الوصول لخواص احترافية في Tweetdeck

• إمكانية عرض محتوى حصري ومخصص لعدد من المتابعين

الذين يدعمونك ماديًا

• الوصول إلى إحصاءات أكثر دقة واحترافية عن تغريداتك وتفاعلك

هذه الخطة بأكملها تأتي لزيادة الأرباح والإيرادات للشركة، هذا حيث أنه تحقق الأرباح والإيرادات حاليًا فقط من خلال الإعلانات مثل أي شبكة اجتماعية أخرى، لذلك فكرت تويتر في توفير هذه الخاصية لزيادة الأرباح والمبيعات من ناحية، ولجذب المستخدمين الذين يريدون التميز عن المستخدمين الآخرين بشكل عام.

الفكرة الآن مطروحة بالفعل على المستثمرين أو في طريقها لذلك، كما أن أكثر من فريق متخصص داخل تويتر يقومون الآن بدراسة الفكرة حتى يتم تقديمها بأفضل شكل ممكن دون التأثير على المستخدمين، خصوصًا أن الاشتراك المدفوع قد يوفر لصاحبه مميزات استثنائية مثل التراجع عن التغريد.