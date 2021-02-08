المجر تعتمد اللقاح الروسي لإيقاف زحف كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المجر موافقتها على استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الصحة المركز إلى أنّ الاختبارات التي قامت بها وزارة الصحة أكدت فعالية اللقاح الروسي بنسبة 91.6% في حالات الإصابة بدون أعراض، وأتاحت استخدامه لتطعيم سكانها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر خلال الفترة الماضية 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي، وتأمل بودابست أن تستلم 2 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الأشهر الـ3 القادمة.

يذكر أنّ المجر التي انتقدت بطء الاتحاد الأوروبي في توزيع لقاح كورونا، وقّعت اتفاقية مع الصين للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني لتطعم بها سكانها بدءًا من منتصف فبراير الجاري.

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