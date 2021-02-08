منوعات

المجر تعتمد اللقاح الروسي لإيقاف زحف كورونا

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السلطات الصحية في المجر موافقتها على استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الصحة المركز إلى أنّ الاختبارات التي قامت بها وزارة الصحة أكدت فعالية اللقاح الروسي بنسبة 91.6% في حالات الإصابة بدون أعراض، وأتاحت استخدامه لتطعيم سكانها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر خلال الفترة الماضية 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي، وتأمل بودابست أن تستلم 2 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الأشهر الـ3 القادمة.

يذكر أنّ المجر التي انتقدت بطء الاتحاد الأوروبي في توزيع لقاح كورونا، وقّعت اتفاقية مع الصين للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني لتطعم بها سكانها بدءًا من منتصف فبراير الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك