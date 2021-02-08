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السورية “لورا أبو أسعد” تنعى والدها بكلمات مؤثرة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة السورية لورا أبو أسعد وفاة والدها، ونشرت منشوراً على حسابها الرسمي في موقع “فيس بوك” نعته من خلالها بكلمات مؤثرة للغاية، حيث وصفت والدها بالرجل العصامي صاحب الابتسامة الدائمة، وقالت إنّ والدتها أخبرتها بأنّ والدها كان بصحة عالية، حيث مارس الرياضة وصلى العشاء قبل أن يتوفى بشكلٍ مفاجئ.

وقالت لورا شقيقة الفنانة ميسون أبو أسعد إنّ والدها علمها الصبر والإيمان، وإنّ صدمة الفراق كانت كبيرة بالنسبة لها.

يذكر أنّ النجمة السورية غابت عن الساحة الفنية خلال السنوات الفنية لكي تتفرغ لعائلتها وأطفالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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