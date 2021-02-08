علامة غير متوقعة تدل على احتشاء عضلة القلب

قالت الطبيبة البريطانية “ألكا باتيل” إنّ ألم الأسنان قد يدل في بعض الحالات على قرب الإصابة باحتشاء العضلة القلبية.

وحذرت الطبيبة المختصة في الأمراض الباطنية الأشخاص الذين لم يعانوا في السابق من آلام الأسنان من خطورة الآلام المفاجئة، وقالت إنّها قد تشير لقرب إصابتهم باحتشاء العضلة القلبية الذي يؤدي للموت.

وأشارت إلى أنّ هذا الألم يرتبط بموقع العصب المبهم الممتد من الدماغ إلى القلب مروراً بالفك.

يذكر أنّ احتشاء العضلة القلبية يعدّ من الحالات المرضية الناجمة عن نقص حاد في إمدادات الدم إلى عضلة القلب، بسبب انسداد وعاء دموي بخثرة أو تشنج، الأمر الذي يؤدي للوفاة في معظم الحالات.

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