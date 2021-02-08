أمريكي ابتلع سماعته أثناء نومه.. وهذا ما حدث

عانى الأمريكي براد غوثيير من صعوبات كبيرة أثناء شربه الماء في صباح أحد الأيام، الأمر الذي دفعه للذهاب للمستشفى لمعرفة السبب.

وتفاجأ الأطباء أثناء فحص براد بوجود إحدى سماعة أذن لاسلكية عالقة في المريء، الأمر الذي دفع الأطباء لإجراء عملية لاستخراج السماعة باستخدام الناظور الطبي.

من جانبه قال براد غوثيير إنّه نام والسماعات في أذنيه، واستيقظ في الصباح وقام بإزالة الثلج عن باب منزله ولم يشعر بأي مشاكل إلّا عندما أراد شرب الماء، حيث كاد أن يختنق، الأمر الذي دفعه للذهاب للمستشفى لمعالجة الأمر.

يذكر أنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن ابتلع شاب تايواني إحدى سماعتيه، واضطر لإجراء عملية لإزالتها من معدته.

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