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مُسن أمريكي يستعيد محفظة فقدها قبل 53 عاماً

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد الأمريكي بول غريشام البالغ من العمر 91 عاماً محفظته التي فقدها قبل 53 عاماً في أنتركتيكا.

ولم يكن عالم الأرصاد الذي عمل في جزيرة روس كخبير في الرصد الجوي بين عامي 1967 و1968 يتذكر المحفظة لولا اتصال من شخص مجهول طلب منه الحضور لاستلامها.

وكان عدد من الأشخاص قد اكتشفوا المحفظة موضوعة خلف غرفة تبديل الملابس في العام 2014.

واحتوت المحفظة على بطاقة تعريف غريشام الخاصة بالبحرية، رخصة القيادة، إرشادات في حال التعرض لهجوم بيولوجي أو كيميائي.

وأبدى بول غريشام ذهوله من عدد الأشخاص الكبير الذين حشدوا طاقتهم من أجل البحث عنه، وإعادة المحفظة التي نسي أمرها منذ زمنٍ طويل.

يذكر أنّ المُسن الأمريكي استلم محفظته في منزله الواقع في سان كارلوس في جنوبي كاليفورنيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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