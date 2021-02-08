جديد إيكيا.. جهاز تنقية هواء بمواصفات مميزة

كشفت شركة إيكيا السويدية عن جهاز تنقية هواء بمواصفات مميزة أطلقت عليه FORNUFTIG.

وزودت الشركة السويدية جهازها الجديد بفلتر للجزيئات والغازات قادر على تنقية الهواء من كافة الشوائب الموجودة فيه كالدخان، الغبار، حبوب اللقاح، المواد الكريهة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية.

وقالت الشركة السويدية إنّ جهازها الجديد قابل للتعليق على حائط المنزل، أو وضعه على حامل بشكل أفقي أو عمودي، بالإضافة لإمكانية نقله بسهولة بين الغرف وذلك من خلال المقبض الموجود فيه.

وسيحتوي الجهاز على لمبة LED موضوعة في الجانب العلوي، تساعد في تنبيه المستخدم على تغيير الفلتر عند الحاجة.

ويتراوح استهلاك هذا الفلتر من الكهرباء ما بين 2.5 و19 واط وذلك بحسب درجة المروحة.

يذكر أنّ الشركة السويدية ستطلق الفلتر الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 50 يورو.

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