شاومي تطلق MI 11 رسميا.. إليك مواصفاته الرائعة

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم MI 11.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.81 بوصة ودقة عرض QHD، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4600 واط تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، والشحن عبر كابل بقوة 55 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بدءً من 26 فبراير الجاري بسعر يتراوح ما بين 749 و799 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية