معمرة فرنسية عمرها “106” عاماً تعزف البيانو وتصدر ألبومها السادس

قدمت معمرة فرنسية تبلغ من العمر “106” عاماً درساً إضافياً للعالم أن التقدم في العمر لايقف عائقاً أمام العمل والإبداع وحتى التفوق، حيث تقول “كوليت ماز” إنها بدأت العزف على البيانو عندما كان عمرها “4” سنوات وإنها وجدت الدفء الغائب في تربيتها الصارمة -حسب توصيفها- مايعني أنها ظلت تعزف البيانو على مدار “104” سنوات من عمرها المديد ولاتزال.

وسجلت المعمرة الفرنسية “كوليت ماز” منذ أيام ألبومها السادس الذي يضم “3” من أعمال “كلود ديبوسي”، ومن المقرر إصداره في أبريل 2021 م..وفي العام الماضي سجلت مقطوعات لـ”ديبوسي” ومؤلف موسيقي فرنسي كبير آخر هو “إيريك ساتيه”-حسب ما أوردته وكالة رويترز.

ولدت “كوليت ماز” سنة 1914 م لعائلة من الطبقة المتوسطة، وتعلمت العزف على يد والدتها “الصارمة” بينما كان والدها يدير مصنعا للأسمدة.. ثم تابعت الدراسة في معهد “باري إيكول نورمال دو موزيك” في باريس، قبل أن تبدأ مشوارها الفني عازفة في مدارس الموسيقى في العاصمة الفرنسية.. ويقول ابنها الوحيد فابريس ماز، المولود في سنة 1949م ، إن والدته كانت دوما مصدر إلهام للآخرين، لا سيما خلال جائحة كورونا.

ويضيف “فابريس”: (تبث الأمل في أنه يمكنك أن تكون في صحة جيدة في سن 106 إذا كان لديك الشغف وتعتني بنفسك وروح الدعابة التي تتمتع بها وحبها للحياة والمرح يجعلك تبتسم ).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية