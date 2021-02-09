شاب مصري من الصعيد.. إلى النجومية العالمية في الباليه

تمكّن الشاب المصري لوكا عبد النور، البالغ من العمر 17 عامًا، من المشاركة في أكبر مسابقة لرقص الباليه في العالم، حيث فاز بالمركز الثاني في المسابقة الأكبر في هذه الرقصة، محقّقًا التفوق على 399 راقصًا على مستوى العالم.

وبعد سنوات طويلة من التدريب والانتقال حول العالم، استطاع “لوكا”، المولود لأب مصري من الصعيد وأم فرنسية، الفوز بالمركز الثاني في مسابقة الباليه الأولى في العالم”Prix De Lausane”، وهي مسابقة سويسرية شهيرة للراقصين الشباب من جميع أنحاء العالم منذ عام 1973.

وأصبح الشاب المجتهد أول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة في تاريخ الباليه.

وكشف أنه بدأ الرقص في عدة مدارس مصرية حتى التحق بمدرسة “بريمير للباليه”، التي يديرها راقص البالية المصري الشهير أحمد يحيى الذي دأب على تدريبه لسنوات طويلة.

وبعد سنوات من التدريب، تمكن من الالتحاق بمنحة في إحدى مدارس الباليه في سويسرا بمساندة ضخمة حصل عليها من المخرج المصري الشهير في ألمانيا ماجد محمد، لتبدأ رحلته الدولية في فن الباليه.

واتسم “لوكا” بأنه كان يعمل بشكل احترافي ويتطور بشكل سريع وذكي جدًا ويعمل بضمير وحب لرقص الباليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية