إذا اتبعت جوجل نفس مخططها للعام السابق فنحن على وشك أن نشهد إصدار أول النسخ التجريبية من نظام أندرويد 12، وعلى عكس الإصدارات السابقة يبدو لنا أن تصميم أندرويد 12 سيكون مختلف ومغاير إلى حد كبير، وهذا طبقًا لتقارير عديدة، واليوم ظهرت تصميمات تحاكي التسريبات الجديدة من RKBDI وهي التي سنشاركها معكم اليوم.

هذه هي نظرتنا الأولى على تصميم أندرويد 12

يبدو أن التصميم الجديد يعتمد على درجة لون الرمال، وهي التي تظهر في كل مكان في التصميم الجديد، وعلى الأغلب هذا اللون سيكون قابل للتغيير بلا مشكلة، بالإضافة إلى ذلك فيظهر لنا وجود Widgets تضم المحادثات وكذلك آخر الرسائل، وكما يظهر لنا فالنظام سيتعامل مع مختلف التطبيقات وسينفذ عليها التصميم الجديد، وهو ما سيحتاج تدخل من المطورين بالطبع.

إلى جانب ما سبق لدينا أيقونات الاتصال، الساعة والكاميرا والأيقونات الأساسية، مع تغييرات موسعة في التصميم وهي التي تؤثر أيضًا على منطقة الإشعارات وليس الصفحة الرئيسية فقط.

بجانب ما سبق، جوجل ستنبه المستخدمين في حالة تم الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون دون علمهم وهذا من خلال أيقونة تظهر أعلى يمين الشاشة، بالإضافة إلى ذلك لدينا خيارات مثل كتم الميكروفون والمزيد، بالطبع ليس من المؤكد أن يأتي النظام الجديد مع هذا التصميم بالضبط، لكنه هو الأقرب لما سيكون عليه النظام، وفيما يلي صور توضيحية:

• النسخة الأولى من اندرويد 12 جاهزة الآن للإطلاق