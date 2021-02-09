لمزيد من التنوع العرقي.. أوبرا باريس تعدّل شروط ضمّ الفنانين

أعلنت أوبرا باريس اليوم الثلاثاء، أنها ستدخل تعديلات على المعايير المقررة فيما يخص التحاق الفنانين بصفوفها؛ وذلك في إطار المساعي الرامية لتحفيز الفنانين غير البيض على الانضمام إليها، كاشفة أنها ستعيّن “مسؤولًا عن التنوع”، وهي الخطوة التي كانت أوبرا “متروبوليتان” في نيويورك، قد أقدمت عليها مؤخرًا.

جاء الكشف عن هذا التقرير في سياق تقرير عن التنوع أعدّه المؤرخ باب ندياي والأمين العامة لهيئة “المدافع عن الحقوق” ،المستقلة، كونستانس ريفيير.

وقال المدير العام لدار الأوبرا ألكسندر نيف، إن هناك حالة من الفخر والاعتزاز بكون الأوبرا هي أول مؤسسة ثقافية كبرى في فرنسا تقرر اتخاذ هذا المنهج، متوقعًا أن تقدم مؤسسات ثقافية عديدة على خطوات مماثلة.

وكان “نيف” قد أبدى حرصه البالغ على تعزيز قضية “التنوع”، تزامنًا مع بيان عن التنوع العرقي صدر في دار الأوبرا، عن راقصين وموظفين سود ومختلطي الأعراق في المؤسسة.

وقد اشتمل التقرير على حزمة من التوصيات في مقدمتها، ضرورة مراجعة شروط الانضمام لضمان “متابعة المواهب” في كل أرجاء فرنسا، أو حتى السماح لأشخاص من خارج الدار بالالتحاق بهيئة التحكيم التي تتخذ القرارات بخصوص ضمّ الموسيقيين إلى المؤسسة.

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