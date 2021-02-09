ضمان ابل – كل ما يجب معرفته حول ضمان الايفون و الايباد وأجهزة ابل المختلفة!

عند شراء ايفون جديد أو ايباد أو سماعة AirPods أو أي جهاز آخر من ابل، فإن هذا الجهاز يأتي مع ضمان ابل. ونحن في هذا المقال سوف نحاول سرد أهم النقاط الواجب معرفتها فيما يتعلق بالضمان الخاص بجهازك.

ما هي مدة ضمان ابل ؟

مدة الضمان هي عام كامل تبدأ من تاريخ الشراء.

ماذا يكفل لك الضمان؟

الضمان يكفل لك إصلاح أي مشكلة في عتاد الجهاز (المكونات المادية) أو استبدال الجهاز بالكامل طوال فترة الضمان بشرط أن يكون ذلك عيباً في صناعة الجهاز من الأساس وليس ناجماً عن سوء الاستخدام.

مثلاً إذا قمت بشراء هاتف ايفون ووجدت مشكلة في صوت المكالمات أو ألوان الشاشة أو استقبال الشبكة أو أي مشكلة أخرى ظهرت فجأة، فإن ضمان الايفون الساري يجبر ابل على إصلاح المشكلة أو استبدال الايفون بالكامل.

ما هي الأمور التي لا يغطيها ضمان ابل ؟

كما ذكرنا سابقاً، فإن ضمان ابل يسري فقط على عيوب الصناعة في المنتجات المباعة طوال فترة الضمان.

أي خلل أو تلف في أجهزة ابل ناجم عن سوء الاستخدام أو الحوادث العرضية لا يغطيها الضمان ولا يحق للمستهلك المطالبة بإصلاحات مجانية أو استبدال الجهاز أو أي تعويض حتى وإن كان الضمان سارياً.

مثلاً لن يقوم الضمان بتغطية تكاليف استبدال الشاشة إذا قمت بكسرها، أو إصلاح الجهاز بعد انسكاب السوائل عليه، وغير ذلك من الأمور الدارجة تحت بند سوء الاستخدام، كما لن يغطي الضمان العيوب الناجمة عن الاستهلاك الطبيعي كاستبدال البطارية عند تراجع أدائها.

أمور قد تؤدي إلى إلغاء الضمان

هناك بعض الأمور التي إن حدثت فإنها تجعل ضمان ابل لاغياً حتى وإن لم تنته المدة القانونية المعتادة للضمان، ونذكر منها ما يلي:

إجراء أي إصلاحات للجهاز خارج مراكز الصيانة الخاصة بأبل أو المعتمدة منها.

عمل كسر حماية “جيلبريك” لنظام التشغيل.

تغيير المظهر الخارجي للجهاز بأي طريقة مثل الحفر أو الرسم بالليزر.

فتح الجهاز سواء بنفسك أو بواسطة مهندس صيانة ليس معتمداً من ابل.

كيفية التأكد من سريان الضمان؟

يمكنك التأكد من أن الجهاز الذي قمت بشرائه من ابل لا يزال مشمولاً في الضمان أو لا، من خلال إدخال الرقم التسلسلي الموجود على علبة الشراء ( أو الموجود في إعدادات الهاتف Settings > عام General > حول About) في الصفحة المخصصة لذلك على موقع ابل الرسمي من خلال هذا الرابط.

يمكنك التقدم بطلب إصلاح جهازك سواء كان في فترة الضمان أو لا من خلال موقع ابل الرسمي الذي سيدلك على مراكز الصيانة المعتمدة، كما يمكنك ترتيب الأمر عبر خدمة عملاء ابل. مجدداً، يغطي الضمان تكاليف الإصلاح والاستبدال الناجمة عن عيوب الصناعة فقط وليس سوء الاستخدام.