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قبل عيد ميلادها الـ 117.. مسنّةٌ فرنسيةٌ تهزم “كورونا”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المسنّة لوسيل راندون، قد شفيت من فيروس “كورونا”، قبل حلول عيد ميلادها رقم “117”، الذي يوافق 11 فبراير.

وكانت المرأة المسنّة قد أصيبت بفيروس كورونا في 16 يناير الماضي، علمًا بأنها تعيش في دار لرعاية المسنين بمدينة “تولون” جنوبي فرنسا، وجاءت إصابتها بالفيروس، دون ظهور أي أعراض.

وقالت “راندون” إنها لم تعاني من أي أعراض، ولذلك فإنها لم تشعر أنها مريضة بالفيروس، موضحة أن معاناتها الحقيقية كانت بسبب العزلة خلال فترة الحجر الصحي.

وكشف مدير دار الرعاية أن “راندون” كانت شجاعة جدًا في مواجهة المرض، وانصبّ خوفها فقط على الأشخاص الآخرين في الدار، حيث تأكدت إصابة حوالي 80 من النزلاء، فارق عشرة منهم الحياة جراء “كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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