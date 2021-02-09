قبل عيد ميلادها الـ 117.. مسنّةٌ فرنسيةٌ تهزم “كورونا”

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المسنّة لوسيل راندون، قد شفيت من فيروس “كورونا”، قبل حلول عيد ميلادها رقم “117”، الذي يوافق 11 فبراير.

وكانت المرأة المسنّة قد أصيبت بفيروس كورونا في 16 يناير الماضي، علمًا بأنها تعيش في دار لرعاية المسنين بمدينة “تولون” جنوبي فرنسا، وجاءت إصابتها بالفيروس، دون ظهور أي أعراض.

وقالت “راندون” إنها لم تعاني من أي أعراض، ولذلك فإنها لم تشعر أنها مريضة بالفيروس، موضحة أن معاناتها الحقيقية كانت بسبب العزلة خلال فترة الحجر الصحي.

وكشف مدير دار الرعاية أن “راندون” كانت شجاعة جدًا في مواجهة المرض، وانصبّ خوفها فقط على الأشخاص الآخرين في الدار، حيث تأكدت إصابة حوالي 80 من النزلاء، فارق عشرة منهم الحياة جراء “كورونا”.

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