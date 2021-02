جريمة مروعة أب عراقي يقتل أبنائه الـ3 شنقاً

رجل عراقي أقدم على اقتراف جريمة وصفتها وسائل إعلام محلية بـ”المروعة” بعد أن قتل أبناءه الثلاثة شنقا حتى الموت، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت مواقع محلية، عن وزارة الداخلية العراقية أن تلك الجريمة قد وقعت في قضاء ” قلعة صالح” بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

وذكرت مديرية شرطة المحافظة “بعد حصول حادث قتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة المحافظة .. بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث “.

وأشار البيان إلى أن الأب قد جرى اعتقاله عقب هروبه من المنزل وإثر مطاردته لأكثر من ساعة.

وخلال التحقيقات قال الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته إن خلافات وقعت بينه وبين زوجته بسبب تعاطيه المخدرات، مشيرا إلى أنه سارع إلى شنق فلذات أكباده البالغة أعمارهم 9 و8 وطفلة عمرها 5 أعوما.

وأوضحت الشرطة أنه جرى تحويل المتهم إلى القضاء لمحاكمته في أقرب وقت ولـ”ينال جزاءه ا لعادل”.

