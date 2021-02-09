الوكالة الأوروبية للأدوية تمنح الإذن لتسجيل لقاح “سبوتنيكV” المُضاد لكورونا في السوق الأوروبي

أفادت الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء، أن اللقاح الروسي “سبوتنيك”V المُضاد لفيروس كورونا يُمكن تسجيله الآن في سوق الاتحاد الأوروبي، بعد الانتهاء من المشاورات العلمية.

وأوضح المُتحدث باسم الوكالة الأوروبية أن مركز “غاماليا” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة تلقى المُشاورات العلمية من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن تطوير لقاحه “سبوتنيك” والمعروف أيضاً باسم ” غام-كوفيد-19″، ويمكن الآن للشركة إعادة الطلب للحصول على إذن التسويق كخطوة تالية، – وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك –

وقال المتحدث إن عملية الاستشارات العلمية هي عملية راسخة في الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي متاحة لجميع الشركات؛ لتسهيل إعداد برامجها للتطوير حيث تقوم الوكالة بتقديم المشورة للشركات بناءً على أحدث النصائح العلمية.

وبيّن المتحدث أن الوكالة لم تتلقى طلبًا من مطور “سبوتنيك-V”، ويمكن مناقشة توقيت الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي من الوكالة الأوروبية للأدوية، بعد استلام مثل هذا الطلب نظرًا لأننا لم نتلق بعد طلبًا لتسجيل اللقاح، فلا يمكننا تحديد الجدول الزمني حالي، مُشيراً إلى أن إذا تم إصدار ترخيص تسويق مشروط واعتماده من قبل المفوضية الأوروبية.

يُذكر أن لقاح “سبوتنيك V” المُضاد لفيروس كورونا هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وتم تسجيله في أكثر من 15 دولة، ويشارك أكثر من 31000 متطوع في الدراسة السريرية التي تجرى بعد تسجيل لقاح “سبوتنيك V” في روسيا.

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