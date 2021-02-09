زواج الفنانة غادة عادل من “شاكوش”.. صورة تُنهي الجدل

أماطت الممثلة المصرية، غادة عادل، اللثام عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص زواجها من مطرب المهرجانات، حسن شاكوش.

ولم تجد غادة عادل، أقوى من اللجوء إلى منصة “انستغرام” لتنشر صورة تجمعها مع حسن شاكوش، وهي الصورة التي استغلها البعض للترويج لأكذوبة زواجها من المطرب، والتي كتب عليها مروجو الشائعة عبارة “ألف مبروك تزوجت من حب عمري”.

ونفت غادة عادل صحة وجود أي نوع من العلاقات مع “شاكوش”، وأكدت أنها لا ترتبط به عاطفيًا ولم تتزوج منه.

وقالت الممثلة المصرية:حسن شاكوش فنان محترم، ولقائي به لم يتعدّ متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.

وأضاف أن أي حديث يثار عن علاقة بينها وبين “شاكوش” ليس إلا محض أكاذيب وهراء، يسأل فيه من روّج له.

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