“غوغل”: على مستخدمي الإنترنت العرب فحص إعدادات الخصوصية

حثّت “غوغل”، المستخدمين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناسبة “يوم الإنترنت الآمن”، على المسارعة بتنفيذ خطوات بسيطة، حرصًا منها على ضمان حماية بياناتهم وخصوصيتهم وسلامتهم.

وشددّت “غوغل” على ضرورة أن يبادر جميع المستخدمين بمراجعة إعدادات الخصوصية، من خلال ميزة فحص الأمان في “إدارة إعدادات الخصوصية” التي تساعد على تحديد إعدادات الخصوصية بواسطة مجموعة من منتجات “غوغل”.

وشجعت الشركة المستفيدين على تحفيز أربعة أفراد من العائلة أو الأصدقاء لاتخاذ هذه الخطوة المهمّة؛ وذلك سعيًا منها لبناء شبكة إنترنت عربية أكثر أمانًا للجميع.

هذا وقد كشفت “غوغل” عن عقد شراكة مع مؤسسة “إنجاز العرب” ووزارات التعليم في مصر والإمارات والسعودية وقطر والمغرب لتدريب 26 ألف طالب على برنامج “أبطال الإنترنت”، الذي يهدف إلى تدريب الأطفال أساسيات المواطنة الرقمية والسلامة الإلكترونية حتى يستطيعوا استكشاف عالم الإنترنت بثقة وأمان.

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