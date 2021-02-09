“مسبار الأمل” الإماراتي يبلغ الكوكب الأحمر.. اليوم

تستعدّ أول بعثة إماراتية للوصول إلى كوكب المريخ اليوم الثلاثاء، وسط ترقّب واسع النطاق لقيام “مسبار الأمل” بتوجيه أول إشارة في الساعة الـ10:42 صباحاً بالتوقيت الشرقي، أي في حوالي الساعة 7:42 بتوقيت دبي.

وتشارك وكالة الإمارات للفضاء في تغطية مباشرة لأجواء وصول “مسبار الأمل” إلى المريخ، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت الشرقي على موقعها الإلكتروني.

وتعد مهمة “مسبار الأمل” إحدى أبرز المهمات الـ3 التي انطلقت من الأرض في يوليو الماضي، من بينها مركبة “بيرسيفيرينس” التابعة لناسا، ومهمة “تيانوين 1” الصينية.

وفور بلوغ المركبة الفضائية، يكون “مسبار الأمل” قد وضع دولة الإمارات كأول دولة عربية وخامس دولة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز المتمثل في الوصول إلى “الكوكب الأحمر”.

وتشمل مهام المسبار، التقاط أول صورة كاملة لغلاف المريخ، فيما سيتم تجميع معلومات متنوعة عن طبيعة الغلاف الجوي ضمن أغراض رصد التغيرات الموسمية واليومية.

ومن شأن هذه البيانات تقديم المساعدة لمجموعة كبيرة من العلماء حول ديناميكيات المناخ والطقس في طبقات مختلفة من الغلاف الجوي لهذا الكوكب؛ الأمر الذي يسمح بدوره بمعرفة آليات تحرك الطاقة والجسيمات، مثل الأكسجين والهيدروجين، ضمن الغلاف الجوي.

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