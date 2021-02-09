وصول تحديث أندرويد 11 إلى هواتف جالكسي A51 و A71 وكذلك M30s

بدأت سامسونج في إرسال تحديث أندرويد 11 إلى هواتف جالكسي A51 وA71 اليوم وهو التحديث الذي يحمل معه إصدار OneUI 3.0، وصحيح أن تحديث أندرويد نفسه متأخر إلا أن هذا مناسب جدًا بالنسبة للفئة السعرية لهذه الهواتف، ولا ننسى أن ذات التحديث سيصل أيضًا إلى هاتف جالكسي M30s.

وصول تحديث أندرويد 11 إلى هواتف جالكسي A51 وA71 وM30s

التحديث الجديد يحمل الرقم M307FXXU4CUAG ويأتي بمساحة 2 جيجابايت تقريبًا، وسيبدأ في الوصول أولًا لهواتف جالكسي M30s داخل الهند، لكن طالما أن الهاتف قد حصل على التحديث فهي مسألة وقت قصير جدًا حتى يصل نفس التحديث إلى الهاتف في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن سامسونج الآن لديها حقًا عشرات الهواتف في جميع الفئات الاقتصادية، وخصوصًا الفئة المتوسطة التي تقع فيها هذه الهواتف، وبالرغم من ذلك فالشركة مستمرة في متابعة وإطلاق التحديثات سواء تحديثات النظام أو التحديثات الأمنية شبه الشهرية، وسابقًا قد شاركت الشركة معلومات عن أوقات التحديثات الخاصة بهواتفها ولوحياتها.

يُمكنك أن تتوقع وصول التحديث الجديد لهاتفك في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ما رأيك إذن؟ وهل تمتلك هاتف جالكسي A51 وA71 أو هاتف جالكسي M30s؟ شاركنا في التعليقات، ولا تنسى أن تعرف المزيد من المعلومات حول واجهة OneUI 3.0 القادمة مع التحديثات الجديد من المقال التالي:

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