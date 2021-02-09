وزارة الصحة توجه طفلين يعاني أحدهما من شلل والآخر من ورم لألمانيا وإسبانيا

أعلنت وزارة الصحة إعادة توجيه الطفل محمد مجدي الشريف من تركيا إلى مركز متخصص في علاج الأورام بإسبانيا؛ لتلقي العلاج عقب فشل علاجه في الأردن وتركيا وتونس؛ لندرة النوع المصاب به من “السرطان”.

وأضافت الوزارة -على صفحتها الرسمية- أن الطفلة أثير عزالدين صقر تعاني من شلل؛ نتيجة تعرض منزلهم لصاروخ أثناء العدوان على طرابلسن وجهت أيضا إلى مركز مختص في ألمانيا؛ لاستكمال عملية علاجها.

وأكدت الوزارة أن العمل جار على توجيه الحالات المشابهة، وخاصة مرضى الأورام من الأطفال، والتي تحتاج خطة علاجهم إلى مراكز متقدمة ومتخصصة بأوروبا وحتى أمريكا.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، في أغسطس 2020، إرسال الطفل أبوبكر الواعر إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لتلقي العلاج؛ إثر إصابته بضمور في خلايا المخ والأعصاب.

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