شركة تويوتا تطلق نموذجاً معدلاً من سيارات Camry

كشفت شركة تويوتا عن النموذج الجديدة المطور من سيارات Camry الذي سيصل الى اليابان والأسواق العالمية، وصمم هيكلها بشبك أمامي أكبر وأكثر تميزاً ومع الكروم اللماع على عناصر الهيكل الخارجية.

أما قمرة السيارة فحصلت على شاشة لمسية بارزة في منتصف واجهة القيادة ومتوفر فيها تقنيات شحن لاسلكية فضلاً عن المقاعدة المصممة لتكون مريحة ومناسبة للسفر والرحلات الطويلة.

وحصلت على أنظمة متطورة يمكن من خلالها تحديد موقع السيارة وعلى أنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، بالإضافة الى محركات هجينة صديقة للبيئة، وستطرح بالولايات المتحدة بنظام دفع أمامي فقط أما النسخ المتوفرة باليابان فستكون مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

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