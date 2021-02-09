النسخة التجريبية من واتساب تتيح خاصية حذف الصوت من الفيديو قبل إرساله

في أحيان كثيرة نحتاج لمشاركة فيديو ما بشكل سريع مع الأصدقاء لكن يكون هناك صوت في الخلفية داخل الفيديو لا نريد للطرف الآخر أن يسمعه، سواء كان هذا الصوت صوتًا مزعجًا أو كان يؤثر على خصوصيتنا أو خلافه، والطريقة التي كنا نستخدمها كانت استخدام تطبيق خارجي مثل صور جوجل لكي نقوم بعمل حذف الصوت من الفيديو لكن يبدو أن واتساب سيجعل الأمر أسهل بكثير.

حذف الصوت من الفيديو بسهولة على واتساب

بداية من النسخة 2.21.3.13 من تطبيق واتساب ستجد أمامك أيقونة صغيرة على الفيديو عند مشاركته، وعند الضغط على هذه الأيقونة كما بالصورة التالية سيتم كتم الصوت من الفيديو بشكل كامل، وعند الضغط عليها مرة أخرى سيتم إرجاع الفيديو، أي أنها ستعمل مثل زر Mute الموجود في أي برنامج آخر!

الأيقونة الجديدة ستظهر سواء كان الفيديو الذي تقوم بإرساله مسجّل مباشرةً من خلال كاميرا واتساب أو كان فيديو على جهازك لا علاقة له بالأمر، وببساطة هذه الأداة ستقوم بحذف الصوت من الفيديو بشكل كامل وستجعل الفيديو صامت.

حتى الوقت الحالي لازالت هذه الخاصية موجود في النسخة التجريبية فقط، لكن في حالة أنك تريد استخدامها في الوقت الحالي فيمكنك تحميل النسخة رقم 2.21.3.13 التي تأتي مع هذه الخاصية مباشرةً من خلال موقع APKMirror، لكن كالعادة نحن ننصح بانتظار وصول التحديث بشكل طبيعي عبر متجر بلاي.