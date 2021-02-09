شاومي تكشف موعد إطلاق تحديث MIUI 12.5 – وهذه أولى الهواتف التي سيصلها!

في نهاية عام 2020 كشفت شاومي عن تحديث MIUI 12.5 في مؤتمر صحفي في الصين، والآن كشفت شاومي عن المزيد من التفاصيل بخصوص موعد الإطلاق وأولى الهواتف التي سوف يصلها التحديث.

ما المزايا الجديدة في تحديث MIUI 12.5 ؟

يأتي تحديث MIUI 12.5 بعدة مزايا جديدة لهواتف شاومي نذكر منها اختصاراً ما يلي:

تحسينات جمالية في الخلفيات وإضافة المزيد من الأصوات الطبيعية.

الإعلان عن برنامج MIUI Plus المتوافق مع التحديث الجديد لربط الهاتف بسهولة مع الحاسوب.

تحديث بعض تطبيقات النظام الأساسية مثل تطبيق الملاحظات Notes.

تحسينات في خيارات الخصوصية في النظام.

تحسينات في الأداء تشمل تقليل استهلاك الذاكرة العشوائية وخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%.

للمزيد حول تحديث شاومي الجديد والإطلاع على المزيد من التفاصيل يمكنك الرجوع إلى المقالة التالية: المميزات الجديدة في تحديث MIUI 12.5 والأجهزة المدعومة

موعد إطلاق تحديث MIUI 12.5

وفقاً لما أعلنته شاومي مؤخراً فإن تحديث MIUI 12.5 سوف يبدأ إطلاقه خلال الربع الثاني من عام 2021 الجاري، أي خلال أشهر: إبريل، مايو، يونيو. المرحلة الأولى من الإطلاق سوف تتم على دفعتين كما سنوضح لاحقاً.

هواتف شاومي التي سيصلها التحديث بداية الربع الثاني من عام 2021 (إبريل ومايو)

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 11

هواتف شاومي التي سيصلها التحديث نهاية الربع الثاني من عام 2021 (يونيو)

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite